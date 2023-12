Tronics : retour aux bénéfices sur le premier semestre

Le 27 décembre 2023 à 12:09 Partager

Tronic's Microsystems a annoncé vendredi soir avoir renoué avec les bénéfices lors du premier semestre de son exercice 2023-2024, c'est-à-dire entre le 1er avril au 30 septembre.



Le chiffre d'affaires du fabricant de capteurs s'est élevé à 6,85 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport à la même période en 2022-2023, porté par la croissance de ses activités de fabrication.



Le résultat opérationnel consolidé des activités poursuivies s'est établi à 0,64 million d'euros, contre +0,47 million un an plus tôt, l'amélioration de la performance opérationnelle ayant plus que compensé l'impact négatif des hausses de prix sur les matières premières et l'énergie.



La filiale de TDK affiche un bénéfice net de 2,17 million d'euros, à comparer avec une perte de 3,1 millions d'euros sur la période correspondante de l'exercice précédent.



Pour le second semestre 2023-2024, Tronics dit anticiper une baisse de son chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2023-2024, tout en attendant une croissance de son activité en rythme annuel par rapport à l'exercice 2022-2023, en dépit de l'instabilité de l'économie mondiale dans un contexte de resserrement monétaire.



Tronics indique prévoir le lancement de nouveaux produits, ce qui devrait permettre d'augmenter les ventes de produits MEMS, notamment pour des applications industrielles à haute valeur ajoutée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.