Tronox Holdings PLC est un producteur de produits à base de titane, notamment de pigments de dioxyde de titane, de produits à base de dioxyde de titane de qualité spéciale et de produits chimiques à base de titane de haute pureté, ainsi que de zircon. La société est un fabricant de pigments de dioxyde de titane (TiO2) intégré verticalement. Elle exploite des mines de sable minéral contenant du titane et des opérations d'enrichissement et de fusion en Australie et en Afrique du Sud pour produire des matières premières qui peuvent être transformées en TiO2 pour pigments, en produits chimiques à base de titane de haute pureté, y compris le tétrachlorure de titane, et en TiO2 ultrafin utilisé dans certaines applications spécialisées. L'entreprise possède neuf usines de pigments situées aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Chine et au Royaume d'Arabie saoudite (KSA). Les produits de la société comprennent le pigment TiO2, le TiO2 ultrafin spécialisé, le zircon, la fonte brute de haute pureté, la monazite, les matières premières et le tétrachlorure de titane.

Secteur Chimie de spécialité