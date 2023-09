RESSOURCES TROUBADOUR INC. a annoncé la nomination de Blake Morgan au conseil d'administration. Blake Morgan a plus de 15 ans d'expérience sur les marchés financiers, plus particulièrement dans le secteur des ressources naturelles et des métaux précieux, dont 10 ans chez Rio Tinto, BMA Metals (une filiale de BHP) et Santos Ltd. M. Morgan est un membre éminent du conseil d'administration de nombreuses sociétés cotées en bourse. Il a été président d'Origen Resources pendant de nombreuses années, avant de se retirer récemment après la mise en place d'un conseil d'administration de classe mondiale.

Ces dernières années, M. Morgan a levé des dizaines de millions de dollars pour des entreprises publiques et privées et a réussi à faire entrer en bourse de nombreuses sociétés aux États-Unis, au Canada et en Allemagne.