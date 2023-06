Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd. est un fournisseur chinois de solutions d'information globale et de services d'information sur les opérations. La société est principalement engagée dans le développement intégré, la fourniture de services techniques, le développement et la mise en œuvre de logiciels, ainsi que la vente de produits de surveillance environnementale dynamique. Les principaux produits de la société comprennent l'Internet des communications, l'Internet de l'énergie et l'Internet des objets. La Société fournit principalement des services de conseil et d'évaluation, de planification et de conception, de développement et de mise en service, de déploiement et d'intégration, d'aide à l'exploitation et d'optimisation, ainsi que des services d'ajustement. Les produits de la Société sont principalement utilisés par les opérateurs de transport, le gouvernement, ainsi que les industries du transport, de la finance, de l'éducation, des tours de fer, de l'électricité, de la conservation de l'eau, des économies d'énergie et des nouvelles énergies. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Services et conseils en informatique