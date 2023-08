Troy Minerals Inc. a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'achat pour acquérir un intérêt indivis de 100 % dans certains claims miniers connus sous le nom de Propriété Lac Jaques, située à environ 250 km au nord de Montréal (Québec), Canada. Selon les termes de l'accord, la contrepartie pour l'acquisition d'un intérêt de 100% dans la propriété est la suivante : 50 000 $ en espèces payables dans les sept jours ouvrables suivant la signature de l'accord ; Des actions ordinaires de Troy pouvant être émises dans les 60 jours suivant la date de l'accord, et ayant une valeur égale à 50 000 $ déterminée en utilisant le prix de clôture moyen par action sur le CSE pour les sept jours de bourse précédant immédiatement l'émission ; Un engagement de la part de la Société de réaliser un programme de travail de 150 000 $ sur la propriété dans les 12 mois suivant la date de l'accord. En vertu de l'entente, la Société versera un montant additionnel de 250 000 $ à la suite de l'établissement d'une ressource NI 43-101 sur la propriété dans la catégorie mesurée et indiquée, et un montant additionnel de 350 000 $ à la suite de l'achèvement d'une étude de préfaisabilité sur la propriété.

Le projet Lac Jaques est composé de 17 claims totalisant 994 ha. Le projet est situé à 250 km au nord de Montréal, avec un accès facile en voiture à toutes les parties de la zone du projet. Une centrale hydroélectrique est située à 2 km.

Les travaux antérieurs sur le projet ont permis de découvrir des minéraux fortement anomaux en terres rares dans un dyke de carbonatite à fort pendage (fortement fractionné, avec un léger enrichissement en terres rares) avec un potentiel de plusieurs kilomètres et des largeurs allant jusqu'à 25 mètres.