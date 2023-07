True North Copper Limited a annoncé et salué la nomination de Jane Seawright en tant qu'administratrice non exécutive de la société. Mme Seawright est titulaire d'une licence en droit, d'une licence en lettres et d'une maîtrise en gestion. Au cours de sa carrière de 35 ans, elle a exercé en cabinet privé en tant qu'avocate d'entreprise et avocate commerciale et a occupé des postes de cadre supérieur dans la recherche minière et les services de santé.

Son expérience en tant qu'administratrice non exécutive dans les secteurs public, à but non lucratif et à but lucratif couvre les infrastructures, l'exploitation minière et les ressources, la technologie, les arts, le sport, la recherche médicale et l'enseignement et la formation professionnels. Mme Seawright est actuellement présidente de TAFE Queensland, membre du conseil d'administration non industriel de Racing Queensland et administratrice non exécutive de Netball Australia, Queensland Capacity Network Pty Ltd. et The Australian Festival of Chamber Music. Mme Seawright a conseillé des sociétés cotées et non cotées en matière de gouvernance d'entreprise, de levée de fonds, de financement, d'accords et d'arrangements commerciaux, de propriété intellectuelle et de commercialisation.