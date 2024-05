True North Gems Inc. est engagée dans l'exploration et l'évaluation de propriétés de ressources naturelles au Canada. Les propriétés de la société comprennent True Blue, Cobalt Hill, Chuchinka (éléments des terres rares), Decelles et The Nabikok. La propriété True Blue comprend environ 303 claims situés à 55 kilomètres (km) au sud de Ross River, au Yukon. La propriété Cobalt Hill, un prospect de métaux de base et de métaux précieux, est située à 5 km à l'est de Castlegar dans le sud-est de la Colombie-Britannique et couvre une superficie de plus de 562,5186 hectares. La propriété Chuchinka REE est une zone d'exploration de base pour les REE couvrant une superficie de plus de 562 hectares, située à 4 km au nord de la découverte de Defense Metals Corp. connue sous le nom de gisement de terres rares de Wicheeda, en Colombie-Britannique. La propriété Decelles comprend environ 215 titres miniers. La propriété Nabikok est un prospect de pegmatite à spodumène contenant du lithium qui en est à un stade précoce et qui comprend 155 claims d'exploration, situés dans la région orientale de la ceinture de l'Abitibi, au Québec, Canada.

Secteur Métaux et minéraux précieux