TrueBlue, Inc. est un fournisseur de solutions de main-d'œuvre spécialisée. Elle opère à travers trois segments : PeopleReady, PeopleScout et PeopleManagement. Le segment PeopleReady fournit de la main-d'œuvre qualifiée et à la demande dans une série d'industries, telles que la construction, le transport, la fabrication, la vente au détail, l'hôtellerie et l'énergie renouvelable. Le segment PeopleScout fournit des services d'externalisation des processus de recrutement de salariés permanents, des services de marque employeur et la gestion de prestataires de services de main-d'œuvre externalisée par le biais des segments opérationnels : PeopleScout Recruitment Process Outsourcing (RPO), qui externalise le recrutement de salariés permanents pour le compte de clients et les services de marque employeur ; et PeopleScout managed service provider (MSP), qui gère plusieurs fournisseurs de personnel tiers pour le compte de clients. Il propose également des solutions de conseil en matière de talents. Le segment PeopleManagement propose du personnel industriel occasionnel et des services de conduite commerciale, principalement sur le site du client.

Indices liés Russell 2000