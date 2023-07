TrueBlue, Inc. est un fournisseur de solutions spécialisées en matière de main-d'œuvre. Elle opère par le biais de trois segments : PeopleReady, PeopleManagement et PeopleScout. Le segment PeopleReady propose du personnel général, industriel et de métiers spécialisés à travers les États-Unis d'Amérique (É.-U.), le Canada et Porto Rico. La société dessert une gamme d'industries qui comprennent la construction, le transport, la fabrication, le commerce de détail, l'hôtellerie et l'énergie renouvelable. Le segment PeopleScout propose des services d'externalisation du processus de recrutement (RPO), des services de conseil en matière de talents et des solutions de fournisseur de services gérés (MSP) à une variété d'industries, principalement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Elle adapte ses services en fonction des besoins individuels des clients, y compris le sourcing, la sélection, l'embauche et l'onboarding, afin d'améliorer l'expérience du candidat et la conformité aux réglementations. Le segment PeopleManagement propose des services de recrutement de personnel industriel sur site et de conducteurs commerciaux dans l'ensemble des États-Unis, du Canada et de Porto Rico.