Truecaller AB (publ) nomme un nouveau directeur national pour le Nigeria. L'éditeur de logiciels Truecaller a annoncé mercredi qu'il avait nommé Ogochukwu Onwuzurike au poste de Country Manager pour ses opérations au Nigeria, où elle dirigera les fonctions de la marque et gérera l'ensemble du processus opérationnel. Onwuzurike, avec plus d'une décennie d'expérience dans divers secteurs, y compris la banque, les paiements, la fintech et SaaS, apporte une richesse de connaissances de sociétés telles que GlaxoSmithKline, Philip Morris International, Interswitch, et MetaMap.

Elle est titulaire d'un diplôme en communication de l'Université du Nigeria Nsukka et d'un diplôme d'études supérieures en commerce numérique de l'Emeritus Institute of Management. Le rôle principal de Mme Onwuzurike consiste à étendre la présence de Truecaller au Nigeria, à favoriser les partenariats avec les vendeurs, les prestataires de services et les entreprises locales, et à renforcer la reconnaissance de la marque auprès des consommateurs et des entreprises de la région.