TrueCar, Inc. est une place de marché numérique automobile qui permet aux acheteurs de voitures de se connecter au réseau de concessionnaires certifiés de la société. Elle propose un écosystème de logiciels sur une infrastructure technologique commune, alimentée par des données et des analyses. Sa plateforme, qui porte la marque de la société, est disponible sur son site Web TrueCar et ses applications mobiles. Son réseau de concessionnaires certifiés TrueCar se compose principalement de franchises de voitures neuves, représentant toutes les différentes marques de voitures, ainsi que de concessionnaires indépendants vendant des véhicules d'occasion. Les éléments clés de l'expérience du consommateur basée sur les pistes comprennent la recherche et la découverte, l'expérience de construction d'une nouvelle voiture, la recherche dans l'inventaire des voitures d'occasion, les offres de numéros d'identification du véhicule (NIV), le constructeur de l'offre TrueCar et les fonctions de financement et d'assurance. Son réseau de concessionnaires certifiés TrueCar s'interface avec sa plateforme principalement par le biais de son portail pour concessionnaires, une application à laquelle on peut accéder en ligne ou à l'aide d'un appareil mobile. Les concessionnaires certifiés TrueCar exercent leurs activités dans les 50 États et le district de Columbia.

Secteur Internet