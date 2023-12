TrueContext Corporation, anciennement ProntoForms Corporation, se consacre à l'intelligence sur le terrain. Les flux de travail sur le terrain et les capacités de collecte de données des produits de la société permettent aux équipes de terrain des entreprises d'optimiser la prise de décision, de réduire les risques organisationnels, de maximiser le temps de fonctionnement des actifs de valeur et de fournir des expériences de service. Plus de 100 000 abonnés utilisent son produit dans de multiples cas d'utilisation, y compris l'inspection des actifs, la conformité, l'installation, la réparation, la maintenance et l'environnement, la santé et la sécurité, avec des impacts commerciaux quantifiables. Ses capacités incluent Low-Code App Platform, Multi-Language, Integrations, Professional Services, White Label, et Field Service Management. La plateforme d'applications Low-Code fournit des informations en temps réel sur le terrain. La fonction de flux de travail multilingue permet de traduire un flux de travail unique en plusieurs langues, sans avoir à recréer des flux de travail supplémentaires. L'entreprise est au service de divers secteurs, tels que l'équipement industriel, l'équipement médical, le pétrole et le gaz.

Secteur Logiciels