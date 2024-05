(Alliance News) - TruFin PLC a déclaré lundi que sa filiale et fournisseur de programmes de paiements anticipés Oxygen Finance a obtenu des contrats de paiements anticipés avec le Kent County Council et le Central Bedfordshire Council.

TruFin, la holding londonienne de trois entreprises technologiques axées sur la croissance et opérant dans le domaine des paiements anticipés, du financement de factures et de l'édition de jeux mobiles, a déclaré que cet accord portait à 59 le nombre de ses clients du secteur public bénéficiant d'un paiement anticipé.

Le Kent County Council est la plus grande autorité locale d'Angleterre en termes de population et ses dépenses annuelles en matière d'achats s'élèvent à 1,5 milliard de livres sterling, tandis que le Central Bedfordshire dépense 420 millions de livres sterling par an.

Selon TruFin, ces contrats s'inscrivent dans le prolongement d'une série de succès, après qu'Oxygen ait signé de nouveaux contrats avec le Cheshire West and Chester Council et le Herefordshire Council à la fin de l'année 2023.

Oxygen a également renouvelé des contrats avec Aberdeenshire Council, Sheffield City Council, Wakefield Council et Warrington Borough Council.

"Les paiements anticipés améliorent la trésorerie des fournisseurs et soutiennent les économies régionales en stimulant la croissance et la création d'emplois. Les programmes d'Oxygen améliorent l'efficacité et permettent aux clients de réaliser des économies vitales, contribuant ainsi à protéger les services de première ligne essentiels", a déclaré TruFin.

Plus de 20 000 fournisseurs bénéficient aujourd'hui des programmes de paiement anticipé d'Oxygen, a ajouté TruFin.

Ben Jackson, directeur général d'Oxygen Finance, a fait le commentaire suivant : "Alors que les organismes publics s'efforcent de réaliser des économies, nos programmes de paiement anticipé offrent un moyen précieux de réduire les coûts et de protéger les services, tout en fournissant des liquidités indispensables aux fournisseurs qui sont confrontés à des taux d'intérêt élevés et à une réduction des emprunts. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec nos nouveaux clients et de continuer à fournir des revenus supplémentaires à nos autorités locales existantes.

Peter Oakford, directeur adjoint et membre du cabinet chargé des finances, des services généraux et des services négociés au Kent County Council, a commenté l'opération en ces termes : "Nous apprécions nos fournisseurs et nous sommes conscients de l'importance de la trésorerie pour les entreprises. Ce programme accélérera le paiement des factures aux fournisseurs, stimulant ainsi la croissance dans notre région et générant des économies pour le conseil. Nous sommes impatients de lancer ce projet avec l'équipe d'Oxygen Finance et d'apporter aux fournisseurs le soutien dont ils ont tant besoin".

Les actions de TruFin étaient en hausse de 3,8 % à 83,04 pence chacune à Londres lundi midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.