(Alliance News) - Les actions de TruFin PLC ont chuté jeudi, après avoir revu à la baisse les prévisions de croissance du chiffre d'affaires.

TruFin est une société de portefeuille de technologie financière basée à Londres pour les prêteurs de niche et les fournisseurs de paiements anticipés. Ses actions ont baissé de 6,0% à 47,00 pence chacune à Londres jeudi vers midi.

TruFin a déclaré qu'en 2023, elle s'attend à ce que sa perte avant impôts ajustée, à l'exclusion de la perte exceptionnelle sur la vente de Vertus Capital Ltd, soit conforme aux attentes, et ne dépasse pas 6,3 millions de livres sterling. En 2022, TruFin a enregistré une perte de 8,2 millions de livres sterling.

Sa perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être supérieure aux attentes et ne pas dépasser 3 millions de livres sterling, ce qui représente une réduction par rapport à la perte de 5,7 millions de livres sterling enregistrée l'année dernière.

Les recettes devraient s'élever à au moins 20,2 millions de livres sterling. Cela représente une croissance de 32 % par rapport aux 15,3 millions de livres sterling.

TruFin a expliqué que les recettes sont inférieures aux attentes en raison de certains accords de plateforme importants chez Playstack Ltd, dont la négociation et la conclusion ont pris plus de temps que prévu.

Cependant, il a noté que grâce à sa "stratégie recentrée et rationalisée", Playstack s'attend à atteindre la rentabilité de l'Ebitda pour 2023, comme prévu précédemment.

TruFin a ajouté que Satago Financial Solutions Ltd et Oxygen Finance Group Ltd ont réalisé des performances conformes aux attentes pour 2023 et poursuivent leurs progrès opérationnels et financiers.

En ce qui concerne l'avenir, TruFin réitère les attentes du marché pour 2024 et au-delà.

Le directeur général James van den Bergh a déclaré : "Bien qu'un retard dans la finalisation des accords de plateforme de Playstack et l'impact financier associé soit frustrant à signaler, le conseil d'administration est confiant que le groupe est bien placé pour offrir une valeur significative aux actionnaires.

"TruFin a fait des progrès significatifs en 2023. Après avoir cédé Vertus, nous avons investi dans Oxygen, Satago et Playstack afin de maximiser la valeur de ces entités en prévision d'éventuelles réalisations.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

