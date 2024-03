TruFin PLC - holding londonien de trois entreprises technologiques axées sur la croissance et opérant dans le domaine des paiements anticipés, du financement de factures et de l'édition de jeux mobiles - La filiale Playstack Ltd a vendu plus d'un million d'unités du jeu Balatro, récemment sorti sur le marché. Il s'agit du jeu qui s'est vendu le plus rapidement à ce jour. Balatro, un jeu sur le thème du poker, a été joué en moyenne pendant 18 heures par les joueurs sur PC. Playstack a prévu de sortir cinq autres jeux en 2024, dont un jeu d'artisanat de survie, Abiotic Factor, qui devrait sortir en mai.

TruFin déclare que le succès de Balatro, ainsi que les performances opérationnelles et financières des entreprises de son portefeuille, "réaffirment la confiance du conseil d'administration dans la réalisation des attentes du marché" pour cette année.

Le directeur général de TruFin déclare : "L'équipe de Playstack a, une fois de plus, trouvé un autre jeu unique pour engager et divertir les joueurs à travers le monde. Playstack est axé sur les processus, avec un modèle commercial reproductible et évolutif. Balatro est un nouveau jeu qui prouve le succès de ce modèle".

Cours actuel de l'action : 62,00 pence, en hausse de 2,5 % lundi à la mi-journée à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,8

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

