(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Peel Hunt Ltd - Banque d'investissement basée à Londres - La plateforme technologique RetailBook lève 2,5 millions de livres sterling pour financer sa croissance et fournir les fonds nécessaires à l'obtention de l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Le soutien de la FCA est attendu "sous peu". "Il est prévu que RetailBook commence à fonctionner indépendamment du groupe Peel Hunt dans les mois à venir", ajoute Peel. RetailBook permet aux investisseurs particuliers d'accéder aux introductions en bourse et autres offres d'actions primaires.

----------

TruFin PLC - holding londonien de trois entreprises technologiques axées sur la croissance et opérant dans les domaines du paiement anticipé, du financement de factures et de l'édition de jeux mobiles - déclare que la plateforme de financement de factures Satago signe un pacte avec la Banque d'Irlande. L'accord permettra aux petites et moyennes entreprises irlandaises d'obtenir un financement de factures par l'intermédiaire des logiciels de comptabilité Sage Accounting et Sage50. "Grâce à Satago, les clients irlandais de Sage pourront accéder à l'équipe de financement commercial de la banque, qui possède une grande expérience dans la fourniture de solutions de fonds de roulement aux entreprises qui vendent à crédit. Le premier client irlandais devrait accéder au financement en 2024, et le nombre de clients augmentera en 2025 et au-delà ", précise TruFin.

----------

Literacy Capital PLC - Fonds basé à Londres et axé sur les investissements à long terme dans des entreprises privées britanniques - Investit dans Live Business Group, un fournisseur de divertissements pour l'industrie des croisières et des loisirs. Literacy Capital acquiert une "participation minoritaire significative", mais les conditions financières n'ont pas été divulguées.

----------

Helical PLC - Promoteur immobilier londonien - Accepte de vendre le 5 Charterhouse Square à Londres à un fonds immobilier anonyme géré par Ares Management pour un montant de 43,5 millions de livres sterling. Helical indique que l'immeuble de six étages offre 45 000 pieds carrés d'espace de bureau moderne et abrite une série d'occupants créatifs, notamment l'agence de marketing Anomaly London LL, la société de paris et de jeux cotée au FTSE 100, Entain PLC, et la société de conseil en communication Hudson Sandler.

----------

i3 Energy PLC - société pétrolière et gazière centrée sur le Royaume-Uni et le Canada - La valeur en fin d'année 2023 des réserves prouvées développées et productives, avec une décote de 10 %, s'élève à 303,1 millions de dollars. Les réserves prouvées totales sont évaluées à 501,3 millions USD et les réserves prouvées et probables à 1,03 milliard USD. "Les volumes de réserves prouvées développées productives, 1P et 2P ont tous fait l'objet de révisions techniques positives importantes, malgré la réduction spectaculaire des prix prévus pour le gaz naturel et les liquides de gaz naturel, qui ont une incidence sur environ 76 % des produits de base de la société ", déclare i3 Energy. En outre, i3 annonce une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang de 75 millions de dollars canadiens, soit environ 43,8 millions de livres sterling, basée sur les réserves. Elle règle également une facilité de crédit existante, en remboursant le solde de 57 millions de dollars canadiens.

----------

Abingdon Health PLC - Technologie de flux latéral basée à York, Angleterre - Achève le "design freeze" pour quatre autotests de maladies sexuellement transmissibles pour le compte de son client Devyn LLC. Remarques Le marché mondial des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles est en pleine croissance et devrait atteindre 145 milliards de dollars d'ici à la fin de 2035, contre 95 milliards de dollars en 2022. En outre, Abingdon conclut un pacte qui lui permettra de prendre une participation minoritaire pouvant aller jusqu'à 23 % dans Find Out From Home LLC, une filiale de Devyn. Chris Yates, directeur général d'Abingdon, deviendra administrateur de Find Out.

----------

Hardide PLC - Fournisseur de technologies avancées de revêtement de surface basé dans l'Oxfordshire (Angleterre) - Prévoit d'annoncer un chiffre d'affaires d'environ 2 millions de livres sterling pour le premier semestre clos le 31 mars, soit une baisse de 31 % par rapport aux 2,9 millions de livres sterling. Hardide déclare avoir subi un "début d'exercice plus lent que prévu", les clients ayant réduit leurs stocks. L'entreprise ajoute : "La dynamique commerciale de Hardide s'est améliorée : "La dynamique commerciale de Hardide s'est améliorée depuis, mais n'a pas dépassé les niveaux de l'année précédente. Nous prévoyons un second semestre plus solide, car les commandes des principaux clients OEM se normalisent, complétées par une croissance continue des ventes sur les marchés de l'aérospatiale et par les premières ventes de produits de rechange industriels consommables vendus directement aux clients utilisateurs finaux".

----------

Ondine Biomedical Inc - Société de sciences de la vie basée à Vancouver - Annonce la première adoption commerciale de l'antimicrobien Steriwave par le NHS au Royaume-Uni. "Le Mid Yorkshire Teaching NHS Trust a approuvé l'adoption commerciale de l'antimicrobien révolutionnaire activé par la lumière d'Ondine, Steriwave. Cette approbation permettra d'étendre l'utilisation de Steriwave aux patients opérés de la hanche et du genou dans les hôpitaux Pontefract et Pinderfields NHS afin de réduire l'incidence des infections du site chirurgical", explique Ondine.

----------

Access Intelligence PLC - Fournisseur de produits logiciels en tant que service basé à Londres - Se félicite de l'accélération de la croissance des revenus récurrents annuels au cours du premier trimestre du nouvel exercice financier. Les revenus récurrents annuels ont augmenté de 1,0 million de livres sterling au premier trimestre, contre 2,7 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'exercice clos le 30 novembre. Access Intelligence déclare : " Les marchés APAC, EMEA et Amérique du Nord du groupe ont contribué à parts égales à cette croissance des revenus récurrents, qui a été soutenue par une amélioration significative des taux de renouvellement d'une année sur l'autre, en plus d'un certain nombre de gains et de reconquêtes de nouveaux clients à l'échelle mondiale. " Says annoncera ses résultats pour l'exercice clos le 30 novembre en mai.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.