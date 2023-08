TruFin plc est une société holding basée au Royaume-Uni d'un groupe d'exploitation comprenant quatre activités technologiques : la fourniture de paiements anticipés, le financement de factures, le financement de conseillers financiers indépendants et l'édition de jeux mobiles. Les activités de la société comprennent Oxygen Finance, Playstack, Satago et Vertus Capital. Oxygen Finance est un fournisseur de programmes de paiement anticipé, de contrôle des paiements et d'informations sur le marché au Royaume-Uni. Playstack est une société de jeux pour mobiles et consoles qui dispose d'une suite technologique lui permettant de trouver des jeux, de les évaluer, de les contrôler et de les monétiser. La plateforme de Playstack, interact, permet aux marques de cibler des cohortes spécifiques de joueurs grâce à des expériences intégrées qui font partie du jeu. Satago, une fintech basée à Londres, propose une solution de fonds de roulement conçue pour aider les PME à gérer leur trésorerie en une seule intégration simple. Vertus Capital est un prêteur spécialisé pour les conseillers financiers indépendants (IFA) qui cherchent à se développer par le biais d'une acquisition ou à financer des plans de succession internes.