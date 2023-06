TruFin plc est une société holding basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur les FinTech et les activités bancaires. Les principales activités de la Société sont la fourniture de prêts de niche, de services de paiement anticipé et l'édition de jeux mobiles. La Société opère à travers quatre segments : le financement à court terme, les services de paiement, l'édition et les autres opérations. Le segment du financement à court terme comprend la fourniture d'escompte de factures et de financement de succession pour l'espace IFA. Le segment des services de paiement comprend la fourniture de services de programmes de paiement anticipé. Le secteur de l'édition comprend l'édition de jeux vidéo. La société fournit des solutions technologiques et des services aux marchés des fonds de roulement et des paiements anticipés.