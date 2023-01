TruFin prolonge l'accord avec Sage et ajoute des formules d'abonnement en Irlande

(Alliance News) - TruFin PLC a déclaré lundi qu'il étendait son accord avec le fournisseur de technologies de comptabilité, de ressources humaines financières et de paie Sage Group PLC, en ajoutant les services de son entreprise Satago à certains forfaits d'abonnements Sage 50 en Irlande.

Le holding londonien de technologie financière pour les créanciers de niche et les fournisseurs de paiement anticipé a déclaré que cela s'appuie sur l'accord précédemment annoncé en octobre pour proposer cette offre au Royaume-Uni.

Dans le cadre de ces accords, elle a déclaré que les clients de Sage 50 auront accès aux solutions de la plate-forme centrale de Satago, au contrôle du crédit et aux informations sur les risques pour mieux gérer leur livre de débiteurs.

TruFin a également déclaré avoir signé une déclaration de travail pour intégrer le service de financement de factures de Satago dans Sage 50, en cherchant à lancer cette solution de financement intégrée au cours du premier trimestre de 2023.

Elle a déclaré que cela permettra aux petites et moyennes entreprises de surmonter plus facilement les problèmes courants de trésorerie, et sera initialement disponible au Royaume-Uni.

"Ce développement souligne le partenariat continu de Satago avec Sage, fournissant des solutions innovantes pour les clients de Sage 50", a déclaré TruFin dans un communiqué.

Les actions de TruFin se négociaient à plat à 57,00 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions de Sage étaient en hausse de 0,5% à 764,40 pence.

