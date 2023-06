(Alliance News) - TruFin PLC a déclaré jeudi qu'il proposait de lever environ 8 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une offre ouverte de nouvelles actions de la société, dont une partie du produit net sera utilisée pour investir dans la filiale de jeux vidéo Playstack Ltd.

La société de portefeuille de technologie financière basée à Londres pour les prêteurs de niche et les fournisseurs de paiements anticipés a déclaré qu'elle souhaitait lever 7 millions de livres sterling par le biais d'un placement et jusqu'à 1 million de livres sterling par le biais d'une offre ouverte, via 12,3 millions de nouvelles actions, au prix de 65 pence par action dans les deux cas.

Les actions de TruFin ont clôturé en baisse de 2,9 % à 66,00 pence chacune à Londres jeudi.

TruFin a déclaré que le produit net sera utilisé pour investir dans Playstack afin de sécuriser la franchise Mortal Shell et de fournir un fonds de roulement à la société.

Cela inclut le réinvestissement de 4 millions de livres sterling dans Playstack, le reste du produit net devant être utilisé pour fournir un fonds de roulement supplémentaire au groupe et permettre des allocations de capital supplémentaires à Oxygen et Satago en fonction des attentes en matière de retour sur investissement.

"Suite à la reconnaissance critique et au succès financier de Mortal Shell, qui a été lancé en 2020 après trois ans de développement, Playstack a maintenu une excellente relation avec Cold Symmetry, le développeur du jeu. Ensemble, ils ont exploré les moyens de développer et de capitaliser sur la franchise Mortal Shell", a déclaré TruFin dans un communiqué.

"Avec deux filiales du groupe ayant atteint le seuil de rentabilité et Satago ayant obtenu deux partenaires du FTSE 100 - Lloyds et Sage - le groupe cherche à maximiser la valeur de Playstack et son positionnement sur le marché alors qu'il explore les options stratégiques de Playstack.

Le placement est effectué par le biais d'un processus accéléré de construction de livre, a déclaré TruFin, qui a été lancé immédiatement après l'annonce.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.