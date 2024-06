TruFin plc est engagé dans la fourniture de prêts de niche, de services de paiement anticipé et d'édition de jeux. Les segments de la société comprennent le financement à court terme, les services de paiement, l'édition et les autres segments. Le segment du financement à court terme est engagé dans la fourniture de produits de financement de la distribution et d'escompte de factures. Le segment des services de paiement est engagé dans la fourniture de services de programmes de paiement anticipé. Le secteur de l'édition se consacre à l'édition de jeux vidéo. Ses activités comprennent Oxygen Finance, Playstack et Satago. Oxygen est un fournisseur de programmes de paiement anticipé et un spécialiste du contrôle des paiements et de la connaissance du marché au Royaume-Uni. Oxygen permet aux organisations publiques et privées de commercer plus efficacement grâce à des pratiques de paiement progressives. Playstack est un éditeur de jeux qui emploie une équipe diversifiée dans le monde entier. La technologie de Satago offre une solution de fonds de roulement conçue pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à gérer leur trésorerie en une seule intégration simple.