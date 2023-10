(Alliance News) - TruFin PLC a déclaré jeudi avoir cédé sa participation de 54% dans Vertus Capital Ltd pour 3,2 millions de livres sterling, après que cette dernière ait été achetée par Enable Partners Holdings Ltd.

TruFin, société de portefeuille de technologie financière basée à Londres pour les prêteurs de niche et les fournisseurs de paiements anticipés, a déclaré que le produit de la cession serait utilisé pour fournir un fonds de roulement supplémentaire à la société et permettre des allocations de capital supplémentaires à Oxygen Finance Group Ltd et Satago Financial Solutions Ltd.

TruFin a indiqué que Watrium AS, actionnaire à 23 % de TruFin, a co-investi dans Enable aux côtés d'Explore Equity II SCSp dans le cadre de la transaction, en prenant une participation de 49 % dans Enable. Watrium est également un investisseur minoritaire dans Explore. En raison de l'investissement de Watrium dans Enable, la cession de TruFin constitue une transaction avec une partie liée selon les règles de l'AIM.

"Oxygen, Satago et Playstack ont réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre de leurs stratégies au cours des 24 derniers mois. Oxygen et Satago sont toutes deux des fournisseurs de logiciels d'infrastructures critiques, tandis que Playstack est un éditeur de jeux très ciblé qui dispose d'une réserve enviable de jeux sécurisés. La cession de Vertus, à un prix attractif, simplifie et concentre les activités de TruFin. Le produit de la vente renforce encore le bilan solide de TruFin et nous attendons avec impatience la poursuite de la dynamique chez Oxygen, Satago et Playstack", a déclaré James van den Bergh, directeur général de TruFin.

"Ce fut un plaisir de travailler avec [le PDG de Vertus] Matt Marais et son équipe au cours des dernières années. Grâce à leur travail acharné et à leur esprit d'entreprise, ils ont réussi à construire une marque forte en tant que fournisseur de capital de niche pour la communauté des CGPI, qui servira de tremplin pour leurs plans d'expansion passionnants. Nous souhaitons à Matt, Enable et Watrium tout le meilleur pour l'avenir".

Le PDG de Vertus, M. Marais, a commenté : "Nous tenons à remercier James et l'équipe de TruFin pour leur soutien et les conseils avisés qu'ils nous ont prodigués en tant que partenaire stratégique de Vertus. L'acquisition par Enable nous fournira l'investissement nécessaire pour soutenir la phase suivante de nos plans de croissance passionnants."

Les actions de TruFin étaient en baisse de 3,2 % à 61,00 pence chacune à Londres jeudi à la mi-journée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

