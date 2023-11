(Alliance News) - TruFin PLC a déclaré jeudi que sa filiale Oxygen Finance avait accepté d'acquérir le portail d'information sur les appels d'offres du secteur public bidstats.uk pour 500 000 livres sterling auprès d'Axiom P1 Ltd.

TruFin est une société de portefeuille de technologie financière basée à Londres pour les prêteurs de niche et les fournisseurs de paiement anticipé, a déclaré que l'accord comprenait un complément de prix de 100 000 livres sterling. Avant d'appartenir à Axiom, le site et ses actifs étaient détenus par la start-up Opportuni AI Ltd, financée par du capital-risque, a déclaré TruFin.

TruFin a déclaré que l'opération sera financée par les liquidités d'Oxygen et qu'elle devrait permettre d'accroître les bénéfices sur une base continue dès la première année.

Selon TruFin, l'opération complète les produits de données " insights services " existants d'Oxygen, offrant " de précieuses opportunités de ventes croisées... [et] permettant à Oxygen d'étendre ses services primés à des milliers de petites et moyennes entreprises, en plus de ses clients actuels du secteur privé et des acheteurs du gouvernement local ".

Ben Jackson, directeur général de TruFin, a commenté l'opération : "Nous sommes ravis de réaliser cette acquisition pour Oxygen. bidstats.uk va uniformiser les règles du jeu, en garantissant aux fournisseurs potentiels, grands et petits, une visibilité complète des travaux du secteur public. Les autorités locales obtiendront le meilleur rapport qualité-prix pour leurs communautés grâce à des processus commerciaux transparents et efficaces pour les acheteurs comme pour les fournisseurs.

Les actions de TruFin sont restées stables à 56,50 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

