Truist Financial Corporation est une holding financière organisée autour de 2 pôles d'activités : - activités bancaires (Branch Banking and Trust Company) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (affacturage, crédit-bail, assurance, crédit à la consommation, crédit immobilier, etc.). A fin 2020, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 2 781 agences implantées aux Etats-Unis ; - prestations de services financiers : notamment gestion d'actifs, financement automobile, et prestations de courtage et de services titres. A fin 2020, le groupe gère 363,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 314,5 MdsUSD d'encours de crédits.

Secteur Banques