TRUKING TECHNOLOGY LIMITED est une société chinoise engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'équipements pharmaceutiques pour les catégories liquides. La société fournit principalement des équipements pharmaceutiques pour les catégories liquides, qui sont utilisés pour la production d'ampoules de petit volume, de flacons, d'injections de poudre, de liquides oraux et de perfusions de grand volume, entre autres. Les produits de la société comprennent des lignes compactes pour ampoules, des lignes compactes pour flacons, des lignes compactes pour liquides oraux et des lignes compactes pour flacons de perfusion. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels