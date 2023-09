Trulieve Cannabis Corp. est une entreprise de cannabis intégrée verticalement. La société est un opérateur multiétatique aux États-Unis, avec des centres établis dans le nord-est, le sud-est et le sud-ouest, ancrés par des positions de marché en Arizona, en Floride et en Pennsylvanie. La société opère sur des marchés réglementés qui requièrent des connaissances en matière de culture, de fabrication, de vente au détail et de logistique. La société utilise diverses techniques d'extraction, notamment l'extraction critique de l'éthanol, l'extraction du dioxyde de carbone, l'extraction des hydrocarbures et la séparation mécanique. En outre, la société possède et utilise une technologie d'extraction, de distillation, de purification et de fabrication du dioxyde de carbone qui est utilisée pour produire une gamme de topiques et de vapes à base de cannabis contenant des cannabinoïdes. Les marques de la société comprennent les marques haut de gamme Avenue, Cultivar Collection et Muse, les marques intermédiaires Modern Flower, Alchemy, Momenta et Sweet Talk, et les marques économiques Co2lors, Loveli et Roll One.

Secteur Produits pharmaceutiques