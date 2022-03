Trulieve Cannabis affiche un bond de 24 % de son bénéfice principal en raison de l'augmentation de la demande de pot.

Ces résultats interviennent alors que le secteur a suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs avec un projet de loi sur la dépénalisation du cannabis qui doit être voté par la Chambre des représentants des États-Unis cette semaine.

Trulieve, qui opère dans 11 États, dont l'Arizona, la Floride et la Pennsylvanie, a déclaré que les revenus du quatrième trimestre ont bondi de 81 % pour atteindre 305,3 millions de dollars, également stimulés par l'acquisition, pour 2,1 milliards de dollars, du producteur de pot médical Harvest Health.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'année 2022 soit compris entre 1,3 et 1,4 milliard de dollars, et à ce que le bénéfice de base ajusté soit compris entre 450 et 500 millions de dollars.

Les ventes de cannabis aux États-Unis, qui ont explosé pendant les périodes de blocage dues à la pandémie, devraient atteindre 46 milliards de dollars d'ici 2026, selon la société de recherche du secteur BDSA, avec l'ouverture d'États comme New York et le New Jersey.

Les actions de Trulieve Cannabis sont cotées au Canada, car les deux grandes bourses américaines n'autorisent pas les sociétés qui cultivent ou vendent cette plante à coter leurs actions. Le titre est en baisse de 21,3 % depuis le début de l'année.

Pourtant, les marges et les bénéfices restent minces, ce qui a déclenché les appels des investisseurs et des analystes en faveur d'une consolidation pour améliorer la rentabilité en trouvant des économies d'échelle.

Sur une base déclarée, Trulieve Cannabis a affiché une perte de 71,5 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à un bénéfice de 3 millions de dollars l'année précédente.

La société a supporté 73,3 millions de dollars de charges non récurrentes liées à la juste valeur de l'augmentation des stocks et à l'acquisition, principalement associées à l'achat de Harvest.