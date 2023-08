Trulieve Cannabis Corp. est une société de cannabis verticalement intégrée. La société est un opérateur multi-états aux États-Unis, opérant dans plusieurs États, avec des positions de marché en Arizona, en Floride et en Pennsylvanie. Elle fournit des produits à travers son portefeuille de marques et offre des expériences client optimales et augmente l'accès au cannabis, aidant ainsi les patients et les clients à vivre sans limites. Elle opère sur des marchés réglementés qui nécessitent des connaissances en matière de culture, de fabrication, de vente au détail et de logistique. La société utilise l'extraction critique de l'éthanol pour obtenir l'huile de cannabis utilisée dans ses produits. Elle utilise également l'extraction au dioxyde de carbone (CO2) pour l'extraction des terpènes ainsi qu'une gamme de cartouches de vaporisateurs CO2. La société a développé une gamme de produits avec des unités de gestion des stocks (UGS), notamment des fleurs, des comestibles, des cartouches de vaporisateurs, des concentrés, des produits topiques, des capsules, des teintures, des poudres dissolvables et des vaporisateurs nasaux.

Secteur Produits pharmaceutiques