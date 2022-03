Trulieve Cannabis voit son bénéfice de base grimper de 24%

Trulieve Cannabis Corp a annoncé mercredi une hausse de 24 % de son bénéfice de base ajusté au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de cannabis et de produits connexes. Ces résultats interviennent alors que le secteur a suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs avec un projet de loi sur la dépénalisation du cannabis qui doit être voté par la Chambre des représentants des États-Unis cette semaine. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'année 2022 soit compris entre 1,3 et 1,4 Mds$ et que le bénéfice de base ajusté soit compris entre 450 et 500 M$.

Trulieve, qui opère dans 11 États, dont l'Arizona, la Floride et la Pennsylvanie, a déclaré que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre avait bondi de 81 % pour atteindre 305,3 M$, grâce aussi à l'acquisition du producteur de cannabis médical Harvest Health pour 2,1 Mds$.

Boutique Trulieve (Source : site media Trulieve)

Le titre est en baisse de 21,3 % depuis le début de l'année. De plus, les marges et les bénéfices restent minces, ce qui a incité les investisseurs et les analystes à demander une consolidation pour améliorer la rentabilité en trouvant des économies d'échelle.

Sur une base déclarée, Trulieve Cannabis a affiché une perte de 71,5 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre, contre un bénéfice de 3 M$ l'année précédente. La société a supporté 73,3 M$ de charges non récurrentes liées à la juste valeur de l'augmentation des stocks et à l'acquisition, principalement associées à l'achat de Harvest.

Les ventes de cannabis aux États-Unis, qui ont explosé pendant les périodes de blocage dues à la pandémie, devraient atteindre 46 Mds$ d'ici 2026, selon le cabinet de recherche BDSA, avec l'ouverture d'États comme New York et le New Jersey.