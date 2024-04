Trump Media & Technology Group Corp. est une société axée sur les médias sociaux et la technologie. La plateforme de médias sociaux de la société, TruthSocial, offre un débouché en dehors de la Big Tech qui encourage une conversation mondiale ouverte sans discrimination d'idéologie politique. La société se concentre également sur le développement d'un service de streaming vidéo par abonnement, TMTG+, qui a l'intention d'inclure l'accès à des divertissements non réveillés, des nouvelles, des documentaires, des podcasts et plus encore.

Secteur Sociétés holdings