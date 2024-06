Les indices boursiers mondiaux ont légèrement baissé vendredi, inversant les gains initiaux, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté et que le dollar américain a baissé alors que les investisseurs ont absorbé les données qui ont montré que l'inflation mensuelle aux États-Unis était inchangée en mai.

La stagnation de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) le mois dernier fait suite à un gain non révisé de 0,3 % en avril, selon les données.

Au cours des 12 mois précédant mai, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6 % après avoir progressé de 2,7 % en avril. Les chiffres de l'inflation du mois dernier étaient conformes aux attentes des économistes.

Les données ont alimenté l'optimisme de certains investisseurs qui pensent que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre.

L'indice boursier mondial MSCI, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous atteint des niveaux record au début des échanges, mais ont ensuite reculé.

À Wall Street, le volume a augmenté vers la cloche de clôture lorsque le FTSE Russell a finalisé la reconstitution de ses indices. Il s'agit du deuxième volume quotidien le plus important de l'année.

"Dans la matinée, le marché a semblé se concentrer sur le rapport PCE", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Mais "vous avez eu la reconstitution de Russell, et les attentes étaient que nous pourrions voir - en particulier vers l'après-midi et la clôture - un peu de mouvement et d'agitation dans le marché", a-t-elle dit. "Il y a également eu des repositionnements et des ventes en fin de trimestre.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 45,20 points, soit 0,12 %, à 39 118,86, le S&P 500 a perdu 22,39 points, soit 0,41 %, à 5 460,48 et le Nasdaq Composite a perdu 126,08 points, soit 0,71 %, à 17 732,60.

Sur le trimestre, le S&P 500 a gagné 3,9 %, le Nasdaq a progressé de 8,3 % et le Dow a reculé de 1,7 %.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,74 point, soit 0,22 %, pour s'établir à 802,01. L'indice STOXX 600 a baissé de 0,23 %.

Les investisseurs digéraient encore les commentaires faits lors du débat présidentiel américain jeudi entre le président démocrate Joe Biden et son rival républicain Donald Trump en vue de l'élection de novembre. Le débat a laissé certains alliés de l'Amérique dans l'expectative d'un retour de M. Trump à la présidence.

Les actions de Trump Media & Technology Group ont augmenté en début de journée, mais ont fini en baisse de 10,8 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en raison de l'incertitude politique qui a suivi le débat présidentiel américain et à l'approche des élections législatives françaises.

Les rendements, qui évoluent en sens inverse des prix, ont baissé après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 10,4 points de base pour atteindre 4,392 %, contre 4,288 % jeudi soir.

Le premier tour de scrutin en France aura lieu dimanche, mais le résultat final ne sera connu qu'après un second tour le 7 juillet.

Le dollar américain s'est légèrement replié après les données sur l'inflation.

Le dollar a d'abord reculé face au yen, la paire de devises la plus sensible aux données économiques américaines en raison d'une corrélation élevée et positive avec les rendements du Trésor.

Le billet vert s'est toutefois redressé pour rester pratiquement stable sur la journée, les investisseurs restant concentrés sur l'écart important des taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon.

Le dollar était en légère hausse par rapport au yen japonais à 160,815 yens, après avoir atteint son plus haut niveau en 38 ans à 161,27 yens.

La chute du yen a alimenté les attentes d'une intervention des autorités japonaises pour enrayer la faiblesse de la monnaie.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,05% à 105,84, l'euro ayant progressé de 0,1% à 1,0713 dollar.

Les prix du pétrole ont baissé. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 20 cents, soit 0,24%, pour s'établir à 81,54 dollars le baril.