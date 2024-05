Les actions de Trump Media & Technology Group ont chuté de 6,5 % jeudi en fin de journée après qu'un jury new-yorkais a reconnu l'ancien président Donald Trump coupable d'avoir falsifié des documents pour dissimuler un paiement visant à réduire au silence une star du porno avant l'élection de 2016.

La société mère Truth Social, détenue majoritairement par Trump, s'échangeait à 48,44 dollars après la cloche de clôture. Elle avait clôturé à 51,12 dollars pendant les heures normales jeudi, ce qui lui conférait une valorisation de 9 milliards de dollars.

Après deux jours de délibérations, les 12 membres du jury ont annoncé qu'ils avaient reconnu M. Trump coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Le juge Juan Merchan, qui préside l'audience, a fixé la sentence au 11 juillet, soit quelques jours avant le début, le 15 juillet, de la convention nationale républicaine qui devrait officiellement désigner M. Trump comme candidat à la présidence.

Lors de l'introduction en bourse de Trump Media, le 26 mars, les partisans de M. Trump et les spéculateurs se sont emparés des actions de la société, les faisant grimper jusqu'à 59 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 770 500 dollars pour le trimestre de mars et une perte d'exploitation ajustée de 12,1 millions de dollars.

Les actions ont été extrêmement volatiles. Le cours le plus élevé a été de 79,38 dollars le 26 mars et le cours le plus bas de 22,84 dollars le 16 avril. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de David Gregorio)