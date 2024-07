Les goodies Trump envahissent les sites marchands

La tentative d'assassinat de Donald Trump a donné lieu à une frénésie de marchandises en ligne représentant le candidat à la présidence des États-Unis juste après avoir reçu une balle, avec des slogans tels que "Bulletproof" (à l'épreuve des balles), "Legends Never Die" (les légendes ne meurent jamais), "Grazed but not Dazed" (blessé mais pas étourdi), "Shooting Makes Me Stronger" (les coups de feu me rendent plus fort).