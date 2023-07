Trupanion, Inc. a annoncé que Max Brodn, directeur financier d'Aflac Incorporated, a été nommé administrateur indépendant à compter du 4 juillet 2023. Cette nomination porte le conseil d'administration à neuf administrateurs, dont huit sont indépendants. Avec plus de 17 ans d'expérience et de leadership dans la gestion de portefeuilles financiers et d'assurance mondiaux, M. Brodn est actuellement vice-président exécutif et directeur financier d'Aflac Incorporated, où il a occupé divers postes de direction à responsabilité croissante depuis avril 2017.

Avant de rejoindre Aflac Incorporated, M. Brodn a été gestionnaire de portefeuille senior à la Norges Bank de 2007 à 2017, gérant un portefeuille d'actions de sociétés financières et d'assurance mondiales. M. Brodn est titulaire d'un Master of Science en comptabilité et en finance de la Stockholm School of Economics.