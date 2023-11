Truscreen Group Limited est une entreprise de dispositifs médicaux basée en Nouvelle-Zélande. La société est engagée dans le développement d'un dispositif basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui peut détecter les changements précancéreux et cancéreux du col de l'utérus en temps réel grâce à des mesures optiques et électriques du tissu cervical. La technologie de dépistage du cancer du col de l'utérus de la société résout les problèmes liés à la cytologie, notamment l'échec des échantillons, le manque de suivi des patientes, l'inconfort des patientes et la nécessité de disposer d'une infrastructure de laboratoire. Le dispositif TruScreen utilise la technologie opto-électrique pour évaluer le tissu du col de l'utérus. Le dispositif TruScreen se compose d'un capteur jetable à usage unique (SUS), d'un dispositif portable (HHD) et d'un berceau intelligent (IC) qui fonctionnent ensemble pour détecter et identifier les changements cancéreux et précancéreux au niveau du col de l'utérus. Il résout également les problèmes associés au test du papillomavirus humain (HPV), qui permet de détecter le virus HPV, beaucoup plus répandu.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés