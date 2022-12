La confiance faiblit : Les banques fantômes chinoises s'éloignent de l'immobilier pour survivre

Aujourd'hui, dans le sillage de la répression gouvernementale de l'endettement des sociétés immobilières, cette demande de crédit s'est effondrée, tout comme la principale source de revenus des banques parallèles, également connues sous le nom de sociétés fiduciaires.

Le secteur bancaire parallèle chinois - d'une valeur d'environ 3 000 milliards de dollars, soit à peu près la taille de l'économie britannique - se démène pour trouver de nouvelles activités, notamment l'investissement direct dans les entreprises, les family offices et la gestion d'actifs.

Il est également en train de se réduire, avec des employés autrefois bien payés qui partent vers d'autres emplois après avoir cherché de nouvelles affaires. La situation critique de ce secteur contraste fortement avec celle des grandes sociétés financières chinoises, que la crise n'a pas encore sérieusement affectées.

"Tout le monde mangeait une bouchée de riz, survivant un autre jour", a déclaré Jason Hao, qui a quitté son emploi cette année dans une société fiduciaire de Shanghai après que son salaire ait plongé de pas moins de 4 millions de yuans (570 000 $) par an à environ 240 000 yuans (34 000 $).

Il travaille désormais dans une société de gestion d'actifs.

Les données du site Web de suivi de l'industrie Yanglee.com montrent que 1 483 produits fiduciaires liés à l'immobilier ont été vendus en 2022 jusqu'à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 69,7 % par rapport aux 4 891 de la même période l'année dernière.

La valeur des transactions de 2022 était de 117,2 milliards de yuans, soit une baisse de 77,9 % par rapport aux 531,3 milliards de yuans. Les produits immobiliers ont représenté 8,7 % de tous les produits fiduciaires en septembre, contre environ 30 % au cours du même mois les deux dernières années.

Le National Audit Office et le régulateur bancaire chinois ont tous deux examiné les comptes et les transactions des sociétés fiduciaires cette année afin de détecter les risques, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de la question.

Le National Audit Office et le CBIRC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Lors d'une réunion interne en octobre, un cadre de Shanghai Trust, une société d'État qui se concentrait autrefois sur l'immobilier, a déclaré que les revenus avaient diminué de près de la moitié cette année par rapport à l'année précédente, selon deux personnes ayant une connaissance directe de la réunion.

La société prévoit de se concentrer sur la gestion d'actifs et les family offices pour consolider ses finances tout en s'éloignant des prêts aux promoteurs, qui constituaient autrefois son activité principale, a déclaré l'une des personnes.

Shanghai Trust n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La priorité absolue pour toutes les sociétés de fiducie est maintenant "comment faire la transition, ce qui vous permettra de survivre", a déclaré un autre employé de la société de fiducie, qui, comme les autres employés actuels interrogés pour cet article, a refusé d'être nommé en raison de la sensibilité de la question.

RISQUE DE CONTAGION

Les sociétés de fiducie ont été surnommées "banques de l'ombre" en raison de la manière dont elles opèrent en dehors de bon nombre des règles qui régissent les banques commerciales. En Chine, les banques vendent des produits de gestion de patrimoine, dont le produit est acheminé par les sociétés fiduciaires vers les promoteurs immobiliers et d'autres secteurs qui ne sont pas en mesure d'exploiter directement le financement bancaire.

En raison du risque, les banques de l'ombre peuvent facturer des taux d'intérêt allant jusqu'à 18 %, bien plus élevés que les 2 % à 6 % habituellement observés dans les banques au plus fort du boom.

Les inquiétudes concernant l'exposition excessive aux promoteurs immobiliers se sont accrues cette année, alors que le secteur en difficulté de la deuxième plus grande économie du monde a rapidement ralenti.

Pékin a intensifié son soutien ces dernières semaines pour mettre fin à la compression des liquidités qui a étouffé le marché immobilier, qui représente un quart de l'économie chinoise et a été un moteur clé de la croissance.

PAS D'OPTIONS

Au sein de l'unité fiduciaire de la banque publique China Construction Bank (CCB) et de Zhongrong International Trust, qui était auparavant l'un des plus grands banquiers fantômes de Chine, les investissements comme les fonds de capital-investissement et de capital-risque sont devenus plus courants, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des sociétés.

CCB Trust veut investir dans des entreprises de pointe dans des domaines de niche ; elle a récemment investi dans Beijing Tianyishangjia New Material Corp, qui fabrique des matériaux utilisés dans les freins de train, a déclaré une personne qui travaille dans l'entreprise.

Zhongrong International Trust a travaillé avec les gouvernements locaux, y compris les autorités provinciales de Qingdao, pour trouver des accords de démarrage dans le domaine de la fabrication intelligente, a déclaré un cadre de l'entreprise.

Avic Trust, basé à Jiangxi, a investi dans des entreprises de traitement des déchets, notamment en finançant des centrales photovoltaïques qu'il loue ensuite, a déclaré une personne ayant des connaissances directes.

CCB Trust, Zhongrong International Trust et Avic Trust n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans certains cas, les sociétés de fiducie achètent des projets à des promoteurs en difficulté et embauchent de nouveaux gestionnaires pour récupérer leurs pertes, selon les dossiers des entreprises et trois personnes au sein des sociétés de fiducie qui sont au courant de telles acquisitions.

Ping An Trust, Zhongrong International Trust, Everbright Xinglong Trust et Minmetals International Trust ont tous acheté des sociétés de projet à des promoteurs en difficulté au cours des derniers mois, selon les dossiers et les annonces des sociétés.

Ping An Trust, Zhongrong International Trust, Everbright Xinglong Trust et Minmetals International Trust n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour Hao et d'autres anciens employés de trust, la recherche de stabilité des entreprises semble familière.

"Ma situation actuelle est meilleure qu'elle ne l'était lorsque j'ai quitté le trust, mais elle ne sera jamais aussi bonne qu'au plus fort du boom lorsque j'y étais", a déclaré Hao.

(1 $ = 6,9905 yuan renminbi chinois)