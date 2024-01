TrustBIX Inc. est une société de technologie et de services qui fournit des solutions de chaîne de contrôle et d'approvisionnement stratégique pour les chaînes d'approvisionnement et l'industrie agroalimentaire. Ses activités consistent en des solutions d'information pour l'industrie agroalimentaire, notamment la vente, l'installation et l'assistance de logiciels et de systèmes informatiques pour les marchés aux enchères et les négociants en bétail ; la vente, l'installation et l'assistance de logiciels pour les parcs d'engraissement du bétail ; des applications basées sur Internet qui permettent le suivi et la gestion des animaux, et la vente, l'installation et l'assistance de Business InfoXchange (BIX). Les segments de la société comprennent ViewTrak et BIX. Le segment ViewTrak est engagé dans le développement et la vente de solutions d'information pour l'industrie du bétail et les services connexes. Le segment BIX exploite la technologie dérivée de la blockchain et les solutions incitatives pour fournir une validation indépendante de la provenance des aliments et des pratiques de production durables au sein de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire.

Secteur Logiciels