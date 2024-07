Robert J. McCormick, président du conseil d'administration, président et directeur général de TrustCo Bank Corp. NY et Trustco Bank, une filiale de TrustCo, a annoncé la nomination du vice-président exécutif Robert M. Leonard au poste de directeur des opérations de TrustCo et Trustco Bank. Le vice-président exécutif Kevin M. Curley a été nommé Chief Banking Officer.

Les changements suivants ont également été effectués : Carly Batista est désormais Senior Vice President et Chief Operations Officer. Michael Ewell est désormais Senior Vice President et Chief Risk Officer. J.R. George est désormais premier vice-président et directeur de la banque de détail.

Michelle Simmonds est désormais Senior Vice President et Chief Lending Officer. M. McCormick a également annoncé que Michael Hall, directeur juridique et secrétaire général de la société, assumera officiellement la responsabilité des relations avec les investisseurs de TrustCo. M. Hall sera directement rattaché au président-directeur général.

M. Leonard a commencé sa carrière à Trustco Bank en 1986 et a occupé un certain nombre de postes au sein de la banque et de sa société mère, dont le plus récent est celui de directeur de la gestion des risques depuis 2016. M. Curley a également une longue expérience au sein de l'entreprise, puisqu'il a commencé en 1990. Il a lui aussi occupé de nombreuses fonctions au sein de l'entreprise, la plus récente étant celle de directeur de la banque de détail, qu'il a assumée en 2022.

Michael Hall a rejoint l'entreprise en 2015 après avoir été l'un des avocats externes de la banque pendant plusieurs années. Carly Batista travaille pour Trustco Bank depuis 2004. Mme Batista était auparavant responsable de la supervision du réseau considérable de succursales de la banque et a également supervisé les opérations de base de la banque de détail.

Elle supervisera désormais les fonctions opérationnelles de la banque et son département de planification et de systèmes. Michael Ewell travaille pour la banque depuis 2001 et a récemment occupé les fonctions de directeur de la conformité et de directeur de la sécurité de l'information. Il continuera à superviser les fonctions de conformité et de sécurité de l'information et assumera la responsabilité de la fonction de risque.

M. George travaille pour la société depuis 1999. Il a supervisé de nombreux secteurs de la banque et, plus récemment, a dirigé les départements Marketing, Planification et Systèmes. Il sera chargé de superviser l'ensemble du réseau d'agences de la banque et continuera à superviser le marketing.

Michelle Simmonds travaille pour la banque depuis 1996. Mme Simmonds a également une longue expérience, puisqu'elle a supervisé les départements Facilities et Retail Lending, entre autres. Elle sera chargée de superviser toutes les opérations de crédit de la banque.

Trustco Bank a également promu Lesly Jean-Louis au poste de vice-présidente des opérations, chargée de l'expérience client. En outre, Stacy Marble a été promue vice-présidente des opérations, chargée de la technologie. M. Jean-Louis et Mme Marble travaillent depuis le siège régional de la banque à Longwood, en Floride.

Trustco Bank possède 52 succursales dans le Sunshine State. Plus tôt cette année, la société a annoncé que le vice-président exécutif et responsable des prêts commerciaux, Scot R. Salvador, prendra sa retraite à la fin de l'année. M. Salvador a rejoint Trustco Bank en 1995 et a occupé de nombreux postes au sein de la société au cours d'une brillante carrière.

Eric W. Schreck, vice-président exécutif et président régional pour la Floride, prendra également sa retraite à la fin de l'année. M. Schreck travaille pour la société depuis 1989. Le départ à la retraite de M. Schreck devrait entraîner d'autres changements au sein de la direction de Trustco Bank.