Trustmark Corporation : Truist Securities conserve son opinion neutre

Trustmark Corporation est une société de portefeuille bancaire. La principale filiale de la Société est Trustmark National Bank (TNB). Par le biais de TNB et de ses filiales, la Société opère en tant que société de services financiers fournissant des solutions bancaires et autres solutions financières. La Société opère à travers trois segments : General Banking, Wealth Management et Insurance. Le segment General Banking est responsable de tous les produits et services bancaires traditionnels, y compris les prêts et les dépôts. Le segment Wealth Management fournit des solutions personnalisées aux clients en intégrant des services financiers aux produits et services bancaires traditionnels, tels que la gestion de l'argent, le courtage de plein exercice, la planification financière, la fiducie personnelle et institutionnelle et les services de retraite. Par l'intermédiaire de Fisher Brown Bottrell Insurance, Inc. (FBBI), une filiale de TNB, le segment Assurance offre une gamme de produits d'assurance de détail, notamment des produits de gestion des risques commerciaux, des cautionnements, des avantages collectifs et des couvertures d'assurance personnelle.

Secteur Banques