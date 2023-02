Barratt affiche une croissance mais des réservations en baisse en janvier

(Alliance News) - Les actions à Londres étaient appelées à ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs prenant exemple sur un rallye à Wall street.

"Un autre discours faucon du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est transformé en un rallye du risque hier. Les actions ont progressé et les rendements obligataires ont baissé", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

M. Powell, qui s'exprimait devant l'Economic Club de Washington, a réaffirmé que la banque centrale américaine devra continuer à relever les taux d'intérêt.

"Nous pensons que nous devrons procéder à de nouvelles hausses de taux et nous pensons que nous devrons maintenir la politique à un niveau restreint pendant un certain temps", a déclaré M. Powell, reprenant les propos qu'il a tenus lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

Mercredi dernier, la banque centrale américaine a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base, portant la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 4,50 % à 4,75 %, contre une fourchette précédente de 4,25 % à 4,50 %.

Interrogé mardi sur la question de savoir si la Réserve fédérale américaine aurait tout de même relevé ses taux de 25 points de base si les membres avaient été au courant des solides données sur l'emploi américain de vendredi, M. Powell a répondu : "Nous ne nous attendions pas à ce qu'elles soient aussi fortes, mais je dirais que cela vous montre en quelque sorte pourquoi nous pensons que ce sera un processus qui prendra une période de temps significative."

Ozkardeskaya a commenté : "Les investisseurs se sont concentrés sur le fait qu'il est apparu aussi faucon qu'il l'a toujours été, qu'il n'a pas promis une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion et qu'il a déclaré que la Fed ne réduira pas activement son bilan avant au moins quelques années."

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Barratt Developments a fait état d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices intermédiaires, mais a mis en garde contre une baisse du taux de réservation des logements au début de 2023, tandis que JD Sports Fashion a réalisé quelques cessions à son confrère Frasers Group.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en hausse de 42,0 points, 0,5%, à 7.906,71

Hang Seng : baisse de 0,1% à 21.272,67

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3 % à 27 606,46

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 530,10

DJIA : clôture en hausse de 265,67 points, ou 0,8%, à 34 156,69

S&P 500 : clôture en hausse de 52,92 points, ou 1,3%, à 4 164,00

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 226,34 points, ou 1,9%, à 12 113,79

EUR : en hausse à 1,0736 USD (1,0700 USD)

GBP : en hausse à USD1.2053 (USD1.2015)

USD : stable à JPY131.16 (JPY131.17)

OR : en hausse à 1 877,99 USD l'once (1 875,35 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 83,75 USD le baril (82,75 USD)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi restent à venir :

07:00 EST Enquête sur les demandes de prêts hypothécaires US MBA

Discours du président de la Fed américaine de New York, John Williams

L'inflation devrait ajouter 18,2 milliards de GBP aux ventes au détail non alimentaires au Royaume-Uni cette année, selon un rapport. La valeur des ventes devrait atteindre 249 milliards de livres sterling en 2023, mais l'augmentation de 2,6 %, soit 18,2 milliards de livres sterling de dépenses supplémentaires par rapport à l'année dernière, sera entièrement due à la hausse des prix à la consommation, selon le Ecommerce Delivery Benchmark Report d'Auctane et du cabinet de conseil Retail Economics. Le volume des ventes au détail au Royaume-Uni devrait chuter de 4,9 % par rapport à l'année dernière, les consommateurs devant dépenser plus pour en avoir moins pour leur argent, l'inflation du commerce de détail devant atteindre 7,5 % au cours de l'année à venir.

Le Royaume-Uni évitera de justesse une récession cette année, mais il y aura peu de répit pour les familles sous pression, avec environ sept millions de ménages qui devraient avoir du mal à payer leurs factures d'énergie et de nourriture, selon un groupe de réflexion économique. Le National Institute of Economic & Social Research prévoit que le Royaume-Uni évitera une récession technique, définie par deux trimestres consécutifs ou plus de baisse du produit intérieur brut, non seulement au cours des trois derniers mois de 2022, mais aussi tout au long de 2023.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève Trustpilot à 'surpondérer' (neutre) - objectif de cours 150 (100) pence

JMPorgan place Kerry Group sous surveillance en tant que 'catalyseur positif'.

ENTREPRISES - FTSE 100

Le constructeur de maisons Barratt Developments a fait état d'une forte croissance au cours de son semestre clos le 31 décembre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 24 % en glissement annuel, passant de 2,25 milliards de GBP à 2,78 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 16 %, passant de 432,6 millions de GBP à 501,5 millions de GBP, malgré une marge d'exploitation qui s'est réduite de 19,3 % à 17,8 %. Le nombre total de maisons achevées a augmenté de 6,9 % pour atteindre 8 626. Barratt a déclaré que ce solide semestre était dû à son carnet de commandes " important " à la fin du mois de juin. Toutefois, elle a constaté une baisse des taux de réservation pour les ventes futures au cours du nouvel exercice, notamment au deuxième trimestre. "Bien que nous ayons constaté quelques signes précoces d'amélioration dans les transactions actuelles en janvier, nous devrons constater une dynamique continue au cours des prochains mois avant de pouvoir être sûrs que ces conditions commerciales difficiles s'atténuent", a déclaré Barratt. Le constructeur de maisons a réduit les versements conformément à la réduction prévue de la couverture du dividende, avec un dividende intérimaire de 10,2 pence, soit une baisse de 8,9 % par rapport aux 11,2 pence de l'année précédente. Barratt prévoit d'achever 16 500 à 17 000 maisons sur l'ensemble de l'exercice 2023.

JD Sports a déclaré avoir achevé la cession de certaines marques au groupe Frasers, à savoir les entreprises qui se présentent sous les noms de Tessuti (y compris Xile), Scotts, Choice, Giulio et Cricket. Les transactions sont conformes aux conditions annoncées en décembre. Toutefois, le détaillant de vêtements de sport a déclaré que Rascal Clothing Ltd ne fera plus partie de la transaction, étant donné que l'un de ses fondateurs a exercé un droit de préemption. "Le groupe prévoit d'achever le désinvestissement de l'activité qui porte le nom de Topgrade Sportswear en temps voulu", a déclaré JD.

Severn Trent a déclaré qu'il n'y a eu "aucun changement important" dans ses performances commerciales pour l'année en cours depuis ses résultats intermédiaires de novembre. Ses prévisions restent inchangées. La compagnie des eaux a annoncé l'acquisition par son activité d'énergie verte d'Andigestion, qui exploite deux usines de digestion anaérobie de déchets alimentaires dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle s'attend à ce que l'achat ajoute 45 gigawattheures supplémentaires par an à sa production d'énergie.

CDC a déclaré que le bénéfice de son troisième trimestre financier, qui s'est terminé le 31 décembre, était conforme aux attentes et supérieur à celui de l'année précédente. CDC prévoit que la croissance du bénéfice d'exploitation pour l'année se terminant le 31 mars sera conforme au consensus actuel du marché.

ENTREPRISES - FTSE 250

PZ Cussons a partagé de solides résultats intermédiaires. Au cours du semestre clos le 3 décembre, la société de biens de consommation et de produits de soins de santé a déclaré que le revenu a augmenté de 19 % pour atteindre 336,9 millions de GBP, contre 283,7 millions de GBP l'année précédente, grâce à l'acquisition de Childs Farm. Le bénéfice avant impôt a bondi de 72 %, passant de 23,5 millions de GBP à 40,5 millions de GBP. Le dividende intérimaire est resté inchangé à 2,67p. "Nous restons conscients de l'incertitude macroéconomique importante, y compris la dépréciation continue du naira nigérian, mais nous prévoyons de déclarer un bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice 23 conforme aux estimations actuelles du marché", a déclaré PZ.

La Royal Mail de International Distributions Services a dévoilé les premiers timbres-poste à l'effigie du roi Charles III, suite à son ascension au trône en septembre dernier. Le nouveau "timbre définitif", destiné à un usage quotidien et composé uniquement de la tête du monarque, de la valeur du timbre et d'un code-barres, sera mis en vente générale à partir du 4 avril. Les détaillants continueront à vendre leurs timbres existants à l'effigie de la défunte reine et seront approvisionnés en nouveaux timbres lorsque les stocks actuels de Royal Mail seront épuisés. L'image montre le roi ne portant pas de couronne.

AUTRES ENTREPRISES

Le détaillant de vêtements en ligne Sosandar a annoncé une proposition de placement d'actions pour lever un minimum de 4 millions de GBP. Il placera pas moins de 18,2 millions d'actions à 22 pence chacune. Il y aura également une offre au détail pour environ 500 000 GBP. L'entreprise utilisera les fonds pour investir dans des stocks afin de poursuivre sa stratégie omnicanale. Cela augmente la fourniture de sa gamme de produits en magasin avec des partenaires tels que Sainsbury's.

