Trustpilot Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui propose une plateforme d'évaluation mondiale. La plateforme de l'entreprise crée un lieu où les entreprises et les consommateurs peuvent obtenir des informations utiles et collaborer. Elle propose des applications et des services basés sur le logiciel-service (SaaS) à ses clients professionnels. Les consommateurs sont en mesure de partager des commentaires, à tout moment, sur n'importe quelle entreprise avec un site Web et d'examiner les commentaires laissés par d'autres consommateurs. La plateforme facilite non seulement les décisions d'achat, mais donne également aux consommateurs la possibilité de recommander des entreprises, des produits, des services et des lieux en fonction de leurs expériences. Les consommateurs peuvent rechercher des avis sur n'importe quelle entreprise par catégorie et toute entreprise disposant d'un site web, qu'elle opère en ligne ou hors ligne, peut recevoir un avis. Lorsqu'un consommateur trouve l'entreprise qu'il recherche, il peut trouver des détails supplémentaires sur la page de profil de l'entreprise sur la plateforme.

Secteur Internet