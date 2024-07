Trustpilot Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui exploite une plateforme numérique mettant en relation les entreprises et les consommateurs. L'activité principale de la société et de ses filiales consiste à développer et à héberger une plateforme d'évaluation en ligne qui aide les consommateurs à prendre des décisions d'achat et les entreprises à présenter et à améliorer leurs services. La plateforme de l'entreprise crée un lieu où les entreprises et les consommateurs peuvent obtenir des informations exploitables et collaborer. Grâce à cette plateforme, les consommateurs peuvent partager leurs commentaires, à tout moment, sur n'importe quelle entreprise disposant d'un site web et examiner les commentaires laissés par d'autres consommateurs. La plateforme permet également aux consommateurs de recommander des entreprises, des produits, des services et des lieux sur la base de leurs expériences. Les consommateurs peuvent rechercher des avis sur n'importe quelle entreprise par catégorie et toute entreprise disposant d'un site web, qu'elle opère en ligne ou hors ligne, peut recevoir un avis. Les filiales de la société comprennent Trustpilot Ltd, Trustpilot, Inc. et d'autres.

Secteur Internet