(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse ce mardi, suite aux données montrant que le taux de chômage au Royaume-Uni est resté inchangé à 4,2 %, alors que la croissance des salaires a ralenti.

Les chiffres de l'Office des statistiques nationales ont été publiés tôt ce mardi. Ils montrent que le taux de chômage au Royaume-Uni est resté stable au cours des trois mois précédant novembre, mais que la croissance des salaires s'est ralentie.

Mercredi, les investisseurs devront digérer les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production au Royaume-Uni.

Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK, a déclaré que "les prochains jours pourraient modifier le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre".

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,4 % à 7 563,40

----------

Hang Seng : en baisse de 2,0 % à 15 896,24

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,8% à 35 619,18

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,1% à 7 414,80

----------

DJIA : fermé pour la journée Martin Luther King Jr aux États-Unis

S&P 500 : fermé pour la journée Martin Luther King Jr aux États-Unis

Nasdaq Composite : fermé pour le US Martin Luther King Jr Day

----------

EUR : en baisse à USD1,0920 (USD1,0950)

GBP : baisse à 1,2683 USD (1,2734 USD)

USD : en hausse à JPY146,08 (JPY145,77)

Or : baisse à 2 049,33 USD l'once (2 053,53 USD)

(Brent : en hausse à 78,14 USD le baril (78,09 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

11:00 EST Christopher Waller, membre du conseil d'administration de la Réserve fédérale américaine, prend la parole.

15:00 GMT Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, prend la parole.

Suisse La réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos se poursuit.

08:00 EST Canada IPC

08:00 EST Canada mises en chantier

11:00 CET Zone euro Enquête ZEW sur le climat économique

11:00 CET Allemagne Enquête ZEW sur le climat économique

11:00 GMT Irlande IPC

10:00 CET Italie IPC

08:00 EST US NY Indice manufacturier Empire State

10:00 CET Résultats de l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs

----------

Le chômage au Royaume-Uni est resté stable au cours des trois mois allant jusqu'à novembre, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales (Office for National Statistics). Le taux de chômage pour la période de septembre à novembre était de 4,2%, inchangé par rapport à la période d'août à octobre. Le chiffre est conforme au consensus du marché cité par FXStreet. Toujours pour la période de trois mois se terminant en septembre, la croissance annuelle du salaire total moyen, hors primes, a été de 6,6 %. Ce chiffre est également conforme au consensus du marché et plus lent que la croissance de 7,3 % enregistrée au cours du trimestre précédent. En incluant les primes, la croissance du salaire moyen a été de 6,5 %, inférieure aux attentes du marché qui étaient de 6,8 % et de 7,2 % pour les trois mois précédant le mois d'octobre. L'ONS a commencé à utiliser des données "expérimentales" sur le chômage en octobre, en raison d'un faible taux de réponse à son enquête.

----------

Les travaillistes auront besoin d'un élan historique pour remporter les élections générales britanniques prévues en 2024, car le chemin du parti vers le pouvoir a été rendu plus difficile par d'importants changements de circonscriptions électorales. Keir Starmer devra obtenir un écart de 12,7 points par rapport aux conservateurs pour devenir premier ministre, selon une nouvelle étude. Cet écart est plus important que celui de 10,2 points obtenu par Tony Blair lors de son raz-de-marée de 1997, et plus du double de l'écart obtenu lors de toutes les autres élections depuis 1945. Sa tâche est rendue plus difficile par l'impact des changements de frontières, les premiers depuis 2010, qui visent à garantir que les circonscriptions comptent un nombre similaire d'électeurs. Les nouvelles circonscriptions parlementaires ont été établies par les commissions permanentes et indépendantes pour l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et moins de 12 % des 650 sièges de la Chambre des communes n'ont pas été modifiés.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Peel Hunt réduit Taylor Wimpey à "hold" (ajouter) - objectif de prix 145 (125) pence

----------

Berenberg ramène Rolls-Royce à "vendre" (hold) - objectif de cours 240 (100) pence

----------

UBS relève GSK à "acheter" (vendre) - objectif de cours 1.860 (1.310) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Ocado a fait état d'un bond annuel de 11 % de son chiffre d'affaires dans la vente au détail, à 609,4 millions de livres sterling, au cours des 13 semaines qui se sont achevées le 26 novembre. Il s'agit de la quatrième période consécutive de croissance trimestrielle. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires des ventes au détail a augmenté de 7,0 % en glissement annuel pour atteindre 2,36 milliards de livres sterling. En ce qui concerne la période hivernale, Ocado a déclaré avoir réalisé "un nouveau Noël record" et avoir atteint le niveau de ventes le plus élevé jamais enregistré au cours de la période de pointe de Noël. Hannah Gibson, directrice générale d'Ocado Retail, a déclaré : "Nous commençons la nouvelle année avec plus d'un million de clients actifs. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous allons consolider les bases que nous avons jetées cette année et placer à nouveau la barre très haut en matière d'épicerie en ligne. Nous disposons d'une plateforme très solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer en 2024."

----------

Le mineur Rio Tinto a publié ses résultats de production pour le quatrième trimestre 2023. Sa production de minerai de fer de Pilbara a chuté de 2 % en glissement annuel à 87,5 millions de tonnes au quatrième trimestre, mais sur l'ensemble de l'année 2023, la production a augmenté de 2 % à 331,5 millions. Les expéditions de Pilbara ont diminué de 1 % pour atteindre 86,3 millions au quatrième trimestre, mais ont augmenté de 3 % pour atteindre 331,8 millions en 2023. Elle a laissé inchangées ses prévisions de décembre pour la production en 2024, s'attendant à ce que les expéditions de Pilbara se situent dans une fourchette de 323 à 338 millions de tonnes. Commentant les perspectives pour les marchés clés en 2024, Rio Tinto a déclaré qu'il s'attendait à ce que les mesures de relance chinoises entraînent une "reprise progressive" au cours de l'année, "bien que pondérée vers le second semestre", avec une faiblesse persistante dans le secteur de l'immobilier. L'entreprise a également noté la croissance "modérée" de la production industrielle aux États-Unis et la contraction continue de l'industrie manufacturière, alors que l'économie américaine dans son ensemble ralentit avec le refroidissement du marché du travail. Dans l'UE, elle s'attend à une lente reprise à partir d'une "base basse" plus tard dans l'année. Les actions de Rio Tinto ont clôturé en baisse de 1,5 % à Sydney.

----------

Un nombre record d'institutions mondiales ont co-déposé une résolution des actionnaires de Shell, appelant la major pétrolière basée au Royaume-Uni à aligner ses objectifs de réduction des émissions sur l'Accord de Paris sur le climat. La résolution, menée par le groupe activiste néerlandais Follow This, a été soutenue par 27 institutions, dont Nest, Rathbones, Brunel Pension Partnership et Amundi. Elle propose que Shell fixe ses objectifs à moyen terme en matière d'émissions de gaz à effet de serre de portée 3 de manière à ce qu'ils soient compatibles avec les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les émissions de la troisième catégorie, ou émissions de la chaîne de valeur, sont celles qui résultent de l'utilisation du pétrole et du gaz par les consommateurs et qui constituent l'essentiel de l'impact de l'entreprise. La résolution laisse au conseil d'administration le soin de définir la stratégie à adopter pour atteindre ces objectifs.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La banque d'investissement Berenberg a déclaré que Northzone VI a vendu sa participation restante d'environ 5,2 millions d'actions dans Trustpilot. La vente des actions de la plateforme d'avis de consommateurs basée à Copenhague a eu lieu par le biais d'un placement, qui a été annoncé lundi. Berenberg a agi en tant qu'unique teneur de livre et agent de placement dans le cadre de ce placement. Northzone est un fonds de capital-risque qui soutient Trustpilot depuis 12 ans. Northzone a soutenu Trustpilot pour la première fois en 2011 en tant qu'investisseur principal dans un tour de table de série A. Ce tour de table a valorisé Trustpilot à 1,5 milliard d'euros. Ce tour de table a valorisé Trustpilot à 7 millions d'euros. Depuis, Trustpilot s'est introduite en bourse, rejoignant le London Stock Exchange en mars 2021. L'entreprise est actuellement évaluée à 690,6 millions de livres sterling, bien que les actions soient en baisse par rapport au prix de 265 pence de l'offre publique initiale.

----------

Spirent Communications a déclaré que ses résultats pour 2023 sont conformes à ses attentes révisées "après une année difficile". Le chiffre d'affaires de l'année complète s'est élevé à 474 millions de dollars, soit une baisse considérable par rapport aux 607 millions de dollars de l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, Spirent a déclaré avoir commencé le nouvel exercice financier avec un carnet de commandes en hausse. "Nous progressons bien dans la diversification et l'élargissement de notre clientèle, tandis que nos clients clés du marché final des télécommunications gèrent leurs propres défis en raison de l'environnement macroéconomique", a déclaré Eric Updyke, directeur général.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Card Factory a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice 2023 devrait se situer dans le haut de la fourchette des attentes du marché. La fourchette actuelle des attentes du marché pour le bénéfice avant impôt ajusté de l'exercice 2024 se situe entre 58,4 millions et 62,0 millions de livres sterling. Au cours des 11 mois se terminant le 31 décembre, le détaillant a enregistré des ventes de 476,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 432,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le directeur général Darcy Willson-Rymer a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir réalisé de bonnes performances pendant la période de Noël, ce qui démontre une fois de plus les progrès que nous réalisons dans le cadre de nos initiatives stratégiques de croissance. Notre proposition de valeur et de qualité continue de trouver un écho auprès des clients à une époque où le rapport qualité-prix est plus important que jamais. Même en période difficile, les consommateurs veulent célébrer les moments clés de leur vie, ce qui s'est traduit par des résultats positifs pendant la période de Noël et tout au long de l'année".

----------

Les courtiers de la City Panmure Gordon et Liberum ont déclaré qu'ils avaient convenu d'une fusion par actions qui créera la "plus grande banque d'investissement indépendante du Royaume-Uni", avec plus de 250 entreprises clientes cotées en bourse. La nouvelle entité, qui s'appellera Panmure Liberum, sera dirigée par Shane Le Prevost, fondateur de Liberum, en tant que président non exécutif, et par Rich Ricci, directeur général de Panmure Gordon, en tant que PDG. Le soutien financier de la fusion sera assuré par Atlas Merchant Capital, fondé et dirigé par l'ancien directeur de Barclays, Bob Diamond. Les deux sociétés ont déclaré que leur fusion serait positive pour le marché des actions de Londres. "La création de Panmure Liberum permettra à la société d'être à l'avant-garde des initiatives clés du marché visant à revigorer l'attrait des actions cotées au Royaume-Uni et de la cotation des sociétés et des fonds au Royaume-Uni", ont-elles déclaré.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.