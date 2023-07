(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Seraphim Space Investment Trust PLC, en hausse de 28% à 33,53 pence, fourchette de 12 mois 26p-84,9p. Le fonds SpaceTech nomme JPMorgan Securities PLC pour agir en tant que courtier dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Il note qu'il est autorisé à racheter jusqu'à 35,9 millions d'actions, soit 15% de son capital social, mais qu'il n'utilisera pas entièrement cette autorisation. Elle indique qu'aucune contrepartie maximale n'a été décidée, mais qu'elle ne sera pas en mesure de racheter des actions à un prix supérieur à sa valeur nette d'inventaire. Note également plusieurs développements positifs dans son portefeuille, citant une activité d'investissement "robuste". Elle déclare que son portefeuille est "bien capitalisé" à moyen terme et qu'elle est convaincue que ses réserves de trésorerie de 35 millions de livres sterling lui permettront de répondre à ses besoins de financement au cours de l'année ou des 18 mois à venir.

Trustpilot Group PLC, en hausse de 18% à 80,45 pence, fourchette de 12 mois 51,85 pence-129,4 pence. La plateforme d'avis de consommateurs en ligne a déclaré qu'elle s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires et de ses réservations au cours du premier semestre de l'année. Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 15 % pour atteindre 85 millions USD, contre 73 millions USD l'année précédente, ou 18 % à taux de change constant. Pour l'ensemble de l'année, la société réitère ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de l'ordre de 10 %. Les réservations pour le premier semestre devraient augmenter de 13 %, passant de 87 millions USD à 98 millions USD, ou de 16 % à taux de change constant. Elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel ajusté à données comparables avant intérêts, impôts et amortissements se situe dans le haut de la fourchette des attentes du marché, qu'elle situe entre 2,4 et 4 millions de dollars. Il s'agirait d'un revirement par rapport au résultat négatif de 4,4 millions d'USD en 2022.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Aptitude Software Group PLC, baisse de 18% à 278p, fourchette de 12 mois 269p-431,13p. Le fournisseur de logiciels déclare que la croissance des revenus récurrents annuels s'est modérée car les "niveaux plus élevés de désabonnement" observés l'année dernière persistent au premier semestre 2023. En outre, le PDG Jeremy Suddards se retirera, et son PDG régional pour l'Amérique du Nord, Alex Curran, assumera le rôle de PDG par intérim, avec effet immédiat. Le conseil d'administration entamera un processus formel de recherche pour le remplacement de Suddards. Pour l'ensemble de l'année 2023, l'entreprise est convaincue qu'elle atteindra ses objectifs de rentabilité et s'attend à une croissance "modeste" des bénéfices et des revenus au cours du premier semestre.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

