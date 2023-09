Trustpilot Group PLC - plateforme d'avis de consommateurs en ligne basée à Copenhague - confirme la nomination d'Adrian Blair au poste de directeur général, à compter de mercredi. Dans le même temps, Peter Holten Muhlmann est passé au poste de directeur non exécutif avec effet immédiat.

Adrian Blair a précédemment occupé le poste de directeur de l'exploitation au niveau mondial au sein de l'entreprise britannique de plats à emporter Just Eat, de 2011 à 2018. Trustpilot a déclaré que Blair avait joué un "rôle clé" dans la croissance et la transition de JustEat "d'une start-up déficitaire à une société du FTSE 100 générant plus de 170 millions de livres sterling" de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Just Eat a été racheté par un concurrent néerlandais en 2020 et s'appelle désormais Just Eat Takeaway.com NV.

M. Blair a récemment occupé le poste de directeur général de la société de soins de santé à domicile Cera Ltd.

"Nous pensons qu'il possède un éventail unique d'expériences qui ont fait de lui le candidat idéal pour ce poste - depuis son travail avec des entreprises dirigées par leurs fondateurs jusqu'à sa contribution à l'entrée de Just Eat dans le FTSE 100", a déclaré Zillah Byng-Thorne, présidente du conseil d'administration de Trustpilot.

