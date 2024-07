TRX Gold Corporation est une société canadienne qui fait progresser le projet aurifère Buckreef. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de propriétés minières en République-Unie de Tanzanie. Les zones d'intérêt du projet Buckreef comprennent Buckreef, Bingwa, Tembo, Anfield, Eastern Porphyry et Buziba. Le projet Buckreef comprend trois zones minéralisées principales : Buckreef Sud, Buckreef Principal et Buckreef Nord. La société produit de l'or dans son usine de traitement de 1 000 tonnes par jour. Ses opérations de développement aurifère comprennent le projet de développement des sulfures, dans lequel le minerai sulfuré représente plus de 90 % des ressources minérales mesurées et indiquées de la zone principale de Buckreef, qui s'élèvent à deux millions d'onces d'or. Le projet Buckreef contient des ressources minérales mesurées et indiquées (NI 43-101) de plus de 35,88 millions de tonnes (MT) à 1,77 gramme par tonne (g/t) d'or contenant 2 036 280 onces d'or et des ressources minérales présumées de 17,8 MT à 1,11 g/t d'or pour 635 540 onces d'or.

Secteur Or