TRX Gold Corporation est une société canadienne qui se consacre à l'exploration, au développement et à la production de propriétés minières en République-Unie de Tanzanie (Tanzanie). La société fait progresser le projet aurifère Buckreef. Le projet Buckreef comprend cinq zones d'intérêt, à savoir Buckreef, Bingwa, Tembo, Eastern Porphyry et Buziba. Le projet Buckreef comprend trois zones minéralisées principales : Buckreef Sud, Buckreef Principal et Buckreef Nord. Le projet Buckreef est entièrement autorisé pour l'exploitation minière et l'extraction de l'or. Le projet Buckreef est situé dans le district de Geita de la région de Geita, au sud du lac Victoria, à environ 110 kilomètres (km) au sud-ouest de la ville de Mwanza, en Tanzanie. Le projet Buckreef est situé à environ 45 km à l'ouest de la mine d'or de Bulyanhulu et à environ 35 km au sud de la mine de Geita, dans le centre-nord de la Tanzanie. Le projet aurifère Buckreef contient également des ressources minérales présumées de 17,8 MT à 1,11g/t d'or pour 635 540 oz d'or.

Secteur Or