Tryg A/S est le 1er groupe d'assurance danois. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit : - assurance non vie (97,6%) : assurances incendie (33,9% des primes émises brutes), automobile et moto (33,4%), accident et santé (18,4%), responsabilité civile (5%), assurance au travail (3,1%), voyage touristique (3,2%), crédit et caution (2,1%), transport de fret (0,8%) et autres (0,1%) ; - assurance vie (2,4%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)