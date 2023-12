Tryp Therapeutics Inc. est une société canadienne de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement de molécules liées à la psilocybine, y compris le TRP-8803, pour le traitement de maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, par le biais de voies réglementaires accélérées. Le principal programme de développement de la société, le programme Psilocybin-For-Neuropsychiatric Disorders (PFN), est conçu pour traiter les troubles neuropsychiatriques par l'administration de formulations de psilocybine synthétique. Les principales indications de son programme PFN concernent la douleur chronique, notamment la fibromyalgie, la douleur du membre fantôme et le syndrome douloureux régional complexe, ainsi que les troubles de l'alimentation, notamment l'hyperphagie et l'obésité hypothalamique. Le portefeuille de produits de la société comprend le TRP-8802 et le TRP-8803. Le TRP-8803 utilise une formulation et une voie d'administration qui améliorent l'expérience du patient.

