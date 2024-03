TSA Group Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La société et ses filiales sont impliquées dans le commerce, la fabrication et la transformation de produits métalliques, principalement en acier inoxydable. La société fabrique des tuyaux soudés en acier inoxydable et fait le commerce de l'acier inoxydable et d'autres produits métalliques. Ses produits comprennent des tuyaux en acier inoxydable, du cuivre, du laiton, du bronze, de l'aluminium, des feuilles de plomb, des tuyaux en acier au carbone, des plastiques techniques, des raccords, des serrures de panneaux et des accessoires, ainsi que des produits de transformation. L'entreprise est engagée dans le commerce de produits métalliques laminés tels que les plaques, les barres, les bobines, les tuyaux, les canaux, les cornières et la quincaillerie, puis dans la fabrication de tuyaux en acier inoxydable et la transformation de plaques et de barres en acier inoxydable en Malaisie. Ses installations de production sont basées à Selangor, en Malaisie, et ses principaux marchés et activités se situent en Malaisie et à Singapour. Elle exporte également ses produits vers des marchés internationaux tels que l'Australie, le Bangladesh, le Brésil, Brunei, la Chine et d'autres.

Secteur Acier